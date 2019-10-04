11 أكتوبر.. أسقفية الشباب تنظم مؤتمر الأسرات الجامعية

تنظم أسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حفل ختام مهرجان الأسرات الجامعية " هلم نبني"، وذلك 11 أكتوبر الجاري، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



يشارك في الحفل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا موسي أسقف الشباب.



كانت قد أحتفلت الأمانة العامة للأسر الجامعية بأسقفية السباب بمهرجانها السنوى الذى يحمل شعار هيا نبنى هذا العام، مساء الجمعة الثامن والعشرين من يونيو الماضي، بمدرسة نوتردام بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.



