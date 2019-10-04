"روس نفط" تعتمد اليورو في عقود التصدير وتتخلى عن الدولار

بدأت "روس نفط"، أكبر شركة خام في روسيا، باعتماد اليورو كعملة أساسية في عقود التصدير الجديدة، بدلا عن العملة الأمريكية الدولار.



ويذكر أنه اعتبارًا من سبتمبر الماضي بدأت "روس نفط" باعتماد اليورو كعملة دفع مقابل توريدات النفط الخام ومنتجاته.



وتعتبر "روس نفط"، أكبر شركة نفط في روسيا، حيث تبلغ مبيعاتها نحو 2.4 مليون برميل يوميًا.



وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدولار، وفي هذا الإطار تقوم بتقليص نصيب العملة الأمريكية في احتياطياتها الدولية، وذلك بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة حصة الذهب واليوان واليورو على حساب الدولار.