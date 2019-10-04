تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

صدر قانون المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة في 3 مارس الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية، وتنشر الدستور كيفية تشكيل المجلس.



وتنص المادة الأولي: ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة"، يشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس"، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريًا، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.



ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية.



ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.



فيما تنص المادة الثانية: يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضوًا من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الإعاقة، ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءًا على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.



وتنص المادة الثالثة: يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتي:

1- أن يكون مصريا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.



2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.



3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



4- ألا يكون عضوًا في الحكومة أو مجلس النواب أو يشغل وظيفة محافظ، أو الجهات والهيئات القضائية.



المادة الرابعة تنص: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفى صلاته بالغير، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع من أداء مهامه، أو أثناء غيابه، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما.



ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.