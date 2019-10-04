رئيس وزراء البرتغال يتعهد بإنهاء التقشف حال فوزه فى الانتخابات

أكد رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، مواصلة العمل على إنهاء حالة التقشف فى حال فوزه فى الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل.



ووعد كوستا ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة ـ ناخبيه بمواصلة العمل على إنهاء حالة التقشف واستعادة المصداقية الدولية والحفاظ على ثقة المستثمرين حال فوزه فى الانتخابات التشريعية في البلاد.



ويسعى الزعيم الاشتراكى، رئيس الوزراء البرتغالي "أنطونيو كوستا" إلى إعادة انتخابه من خلال الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها البلاد الأحد المقبل، وسط الحديث عن "معجزة برتغالية" تحققت خلال فترة إدارته، التي لم تكن في نفس الوقت، بمنأى عن النقد والأخطاء والفساد.