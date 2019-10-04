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عالم

الشباب فى أفغانستان ينظمون مسابقة للركض لحماية المناخ

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أطلق عدد من الشباب فى العاصمة الأفغانية كابول، سباق ركض، اليوم الجمعة، بهدف تعزيز الوعي بالتغير المناخي.

وقال منظم الفعالية لُطف الله نعيمي: إن حوالي 80 صبيًا وفتاة من القسم الأفغاني من الحركة العالمية "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، شاركوا في سباق ركض لنصف الساعة على الأقل، لإلقاء الضوء على الاستخدام المفرط للبلاستيك، وتلوث الهواء المتنامي في العاصمة.

وأضاف نعيمي أن أعضاء الحركة جاءوا من خلفيات تعليمية مختلفة وشاركوا طوعًا في مثل هذه الفعاليات.

وتابع أنه منذ يوليو أطلقت الحركة ثماني فعاليات، على الأقل، ولكن الجهود لم تلق النجاح المأمول في رفع مستوى الوعي بين سكان المدينة بشأن التغير المناخي الحاد.

من ناحية أخرى، حمَّلت أزادا ميهر ديل، العضوة بالحركة، السكان غير المقيمين في كابول مسئولية الكثير من التلوث الموجود في المدينة.

وقالت: "يأتي الكثيرون إلى كابول جراء الصراعات في المناطق الريفية بالبلاد، وهم ليسوا على دراية بأسلوب حياة المدينة".

وحصلت المجموعة على عضوية الحركة العالمية "أيام الجمعة من أجل المستقبل" منتصف شهر يوليو الماضي، بُعيد إطلاقها الفعالية الأولى في كابول، حسب السيدة ميهر ديل.

ويقول المسئولون الأفغان: إن البلاد معرضة بشدة للاحترار العالمي، نظرًا إلى كونها دولة حبيسة، وتسبب التغيرات المناخية بالفعل جفافًا حادًا وسيولًا سنويًا.

واستنادًا إلى البيانات المتوفرة، ينزح مئات الآلاف من الأفغان سنويًا جراء هذه الكوارث الطبيعية.

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