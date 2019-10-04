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12 سببًا للإصابة بـ "سرطان الثدي".. انتبهي إليها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:52 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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أكتوبر الشهر العالمي لزيادة الوعي بسرطان الثدي، فهو من أشد أنواع السرطانات التي تأتي في المقدمة وتصاب به النساء في مختلف أنحاء العالم، تتكثف هذا الشهر حملات التوعية ومبادرات حث النساء على الفحوصات الطبية اللازمة للوقاية من المرض.

ولكن هناك عوامل خطورة وأسباب للإصابة بالمرض يجب الانتباه إليها وهي كالتالي:
- الجنس: قد يصيب الرجال ولكن النساء أكثر.

- التقدم في العمر: خاصة فوق عمر ٥٥ سنة.

- التاريخ الصحي للأسرة والوراثة: إذا أصيبت به قريبات من الدرجة الأولى بسبب العامل الوراثي وليس لأسباب أخرى فيجب القيام بالفحص الدوري لسرطان الثدي وسرطان المبايض.

- التأخر في الحمل بعد عمر 30 سنة، أو عدم الحمل.

- عدم الإرضاع طبيعيًا.

- البلوغ في سن مبكرة قبل 12 سنة.

- التأخر في انقطاع الطمث بعد عمر 55 سنة.

- بعض أنواع العلاج مثل: العلاج بالأشعة أو العلاج الهرموني أو استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية.

- التعرض للإشعاع في عمر مبكر (قبل الثلاثين).

- إصابة سابقة بأورام خبيثة في الثدي أو بعض أنواع الأورام الحميدة.

- السمنة وعدم ممارسة الرياضة.

- تناول الكحوليات.

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