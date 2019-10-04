تراجع مبيعات السيارات ببريطانيا في ظل الغموض بشأن "بريكست"

كشفت بيانات رابطة مصنعي وتجارالسيارات في بريطانيا اليوم الجمعة، تراجع مبيعات السيارات في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بعد أن ألقت حالة الغموض التي تحيط بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بظلالها على قرارات المستهلكين للشراء.



وخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، شهدت عملية تسجيل السيارات الجديدة تراجعًا بنسبة 5ر2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وتم تسجيل 86ر1 مليون سيارة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في تراجع بواقع 49 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في أدنى معدل تسجيل منذ عام 2013.



وذكرت رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية أن هذه البيانات تتناقض مع أوضاع أسواق السيارات الكبرى الأخرى في أوروبا التي سجلت الشهر الماضي زيادة في المبيعات بنسب تجاوزت العشرة بالمائة.



غير أن مبيعات السيارات في بريطانيا زادت بنسبة متواضعة الشهر الماضي بلغت 8ر1%.



وقال مايك هاوس الرئيس التنفيذي للرابطة إن "النمو المتواضع في المبيعات خلال سبتمبر يتناقض مع الاتجاه النزولي الذي شهدناه خلال الأشهر الثلاثين الماضية"، مضيفًا أن "ثقة المستهلك تتراجع بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي".