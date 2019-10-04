"التموين" تتسلم الدفعة الأولى من المستبعدين

استلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الدفعة الأولي بكشوف ورقية و"السي دي" الخاصة بـ التظلمات للمستبعدين من الدعم في المرحلة الرابعة والمراحل السابقة، والتي تشمل المرحلة الأولى والثانية والثالثة.



وقالت الوزارة إنها تقوم بفحص كل التظلمات التي يتم استقبالها من خلال مكاتب التموين حتي نهاية أكتوبر الجاري على أن يستغرق الفترة الزمنية للتظلم نحو 15 يومًا وإعادة جميع المتظلمين على البطاقات لحين الانتهاء من الفحص والبت فيها.



ووجهت الوزارة بتعليمات مباشرة إلى مديري مديريات التموين في المحافظات بتيسير الإجراءات على المواطنين وحسن استقبال المواطنين والعمل علي إزالة كل المعوقات التي تواجههم والعمل على توفير كل الخدمات التموينية للمواطنين من خلال مكاتب التموين والمراكز التموينية المتطورة.