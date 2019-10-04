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اقتصاد

التسعير التلقائي للبنزين.. لماذا انخفض 25 قرشًا فقط؟

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
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أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار الحكومة بتخفيض أسعار المنتجات البترولية جاء بناءً على قرار لجنة التسعير التلقائي المشكلة بقرار من مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارتي المالية والبترول والمسند إليهما مراجعة أسعار النفط العالمية "برنت"، وكذلك سعر صرف الدولار وتكلفة التكرير والتسويق كل ثلاثة أشهر والتى بدأت عملها منذ يناير 2019، وتم التطبيق الفعلي في ابريل 2019 على بنزين 95، حيث تم تثبيت سعر بنزين 95 خلال أبريل بناءً على أسعار النفط العالمية، وفي بداية يوليو أعلنت الحكومة في قرار رسمى تطبيق آلية التسعير التلقائي على جميع المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز وغاز المخابز، على أن تتم مراجعة الأسعار العالمية خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر مع سعر الدولار والتكلفة على ان يتم الاعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بداية من أكتوبر 2019.

وكانت وزارتا المالية والبترول حددتا سعر النفط العالمى فى الموازنة الجديدة 2019-2020 نحو 68 دولارا للبرميل فى ميزانية الطاقة.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

وتستورد مصر ما يقرب من 30% من احتياجاتها النفطية يوميًا بالأسعار العالمية بقيمة ما يقرب من نصف مليار دولار شهريًا.

ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقا للحساب الختامي لعام 20182019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير.

وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

ونص قرار مجلس الوزراء لجنة التسعير التلقائى أيضًا على أن تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتغطية التكلفة حتى سبتمبر على ان يتم الاعلان رسميا عن الأسعار الجديدة فى اكتوبر وفقا لمحددات اللجنة.

وأوضح القرار، أنه سيجرى مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، في السوق المحلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.

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