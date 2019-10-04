مدرب إسبانيا يستدعى نجوم الريال الـ4 لقائمة المنتخب

استدعى روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، 4 من لاعبي فريق فياريال الإسباني، ضمن قائمة المنتخب للمباراتين المقررتين أمام النرويج والسويد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).



يأتي ذلك بمثابة اعتراف من مدرب المنتخب بالبداية الجيدة التي قدمها فياريال في الموسم الحالي.



وعاد سانتي كازورلا، لاعب خط وسط فياريال، إلى قائمة المنتخب من جديد، كما استدعي زميله جيرارد مورينو، هداف الفريق، والمدافعين بول توريس وراؤول ألبيول.



ويحتل فياريال المركز الثامن في الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



وضمت قائمة المنتخب أيضًا سيرخيو ريجيلون، لاعب الظهير الأيسر لفريق أشبيلية، حيث يحل اللاعب المعار من ريال مدريد مكان جولدى ألبا الذي يعانى من إصابة.



ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة السادسة فى تصفيات يورو 2020 برصيد 18 نقطة، حصدها بالفوز في جميع المباريات الست التى خاضها حتى الآن.



ويحل المنتخب الإسباني ضيفًا على نظيره النرويجى فى 12 أكتوبر، كما يحل ضيفًا على منتخب السويد بعدها بثلاثة أيام.



وضمت قائمة المنتخب الإسبانى التي أعلنها المدير الفني روبرتو مورينو، اليوم الجمعة الموافق الرابع من أكتوبر 2019، كلًا من: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا وكيبا أريزابالاجا وباو لوبيز.



وفي الدفاع: داني كارفاخال وخيسوس نافاس وسيرخيو بوسكيتس ودييجو لورينتي وسيرخيو ريجيلون وراؤول ألبيول وباو توريس وخوان بيرنات وإنيجو مارتينيز.



وفي خط الوسط: رودريجو هيرنانديز وداني كابايوس وسانتي كازورلا وبابلو سارابيا وسيرخيو بوسكيتس ولويس ألبرتو وتياجو ألكانتارا وساؤول نيجويز وفابيان.



وفي الهجوم: جيرارد مورينو وميكيل أويارزابال ورودريجو مورينو.