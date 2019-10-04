الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

مدرب إسبانيا يستدعى نجوم الريال الـ4 لقائمة المنتخب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:46 م
روبرتو مورينو
روبرتو مورينو
وكالات
طباعة
استدعى روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، 4 من لاعبي فريق فياريال الإسباني، ضمن قائمة المنتخب للمباراتين المقررتين أمام النرويج والسويد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

يأتي ذلك بمثابة اعتراف من مدرب المنتخب بالبداية الجيدة التي قدمها فياريال في الموسم الحالي.

وعاد سانتي كازورلا، لاعب خط وسط فياريال، إلى قائمة المنتخب من جديد، كما استدعي زميله جيرارد مورينو، هداف الفريق، والمدافعين بول توريس وراؤول ألبيول.

ويحتل فياريال المركز الثامن في الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة المنتخب أيضًا سيرخيو ريجيلون، لاعب الظهير الأيسر لفريق أشبيلية، حيث يحل اللاعب المعار من ريال مدريد مكان جولدى ألبا الذي يعانى من إصابة.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة السادسة فى تصفيات يورو 2020 برصيد 18 نقطة، حصدها بالفوز في جميع المباريات الست التى خاضها حتى الآن.

ويحل المنتخب الإسباني ضيفًا على نظيره النرويجى فى 12 أكتوبر، كما يحل ضيفًا على منتخب السويد بعدها بثلاثة أيام.

وضمت قائمة المنتخب الإسبانى التي أعلنها المدير الفني روبرتو مورينو، اليوم الجمعة الموافق الرابع من أكتوبر 2019، كلًا من: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا وكيبا أريزابالاجا وباو لوبيز.

وفي الدفاع: داني كارفاخال وخيسوس نافاس وسيرخيو بوسكيتس ودييجو لورينتي وسيرخيو ريجيلون وراؤول ألبيول وباو توريس وخوان بيرنات وإنيجو مارتينيز.

وفي خط الوسط: رودريجو هيرنانديز وداني كابايوس وسانتي كازورلا وبابلو سارابيا وسيرخيو بوسكيتس ولويس ألبرتو وتياجو ألكانتارا وساؤول نيجويز وفابيان.

وفي الهجوم: جيرارد مورينو وميكيل أويارزابال ورودريجو مورينو.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

منذ ساعة و 20 دقيقة

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

الأكثر قراءة

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

"الشيشة بترخيص".. 7 محظورات بقانون المحال العامة الجديد

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

6 أنواع من الأطعمة تصيبك بالتوتر.. احذرها

6 مأكولات لصحة الدماغ.. تعرف عليها

9 أعراض في العين تشير إلى مشكلات صحية

انخفاض معدل السكتات الدماغية بين كبار السن من الأمريكيين

الرئيس نيوز

«الآثار» تسلم السفارة الهندية بالقاهرة عددًا من العملات الأثرية المهربة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

التضامن: صرف 50% من معاشات أكتوبر خلال 3 أيام

التعليم: لا زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية

منوعات

حكومات تطالب "فيسبوك" بعدم تشفير الرسائل

الشرطة الهندية تحقق في تشويه صورة المهاتما غاندي

السعودية تسمح بتقديم "الشيشة" في المقاهي

"إتش.بي" للإلكترونيات تعتزم خفض قوة العمل لديها بنسبة 16%

كشكول

"الجمال" يصدر قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد

جامعة القاهرة تشارك في احتفالات الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر

6 طرق للتغلب على الخوف عند الأطفال

"ندى عاوزه تتعلم".. أولياء الأمور يطالبون بمعاقبة مدير "شندويل" في سوهاج

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

اختيار 270 قرية في 11 محافظة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والبدء 145 قرية في المرحلة الأولى

الصحة: 117 وحدة لتسجيل الأسر في 5 محافظات بالمرحلة الأولى بالتأمين الصحي الشامل 

تعرف علي اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة

تعرف علي اسعار الذهب اليوم الجمعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

في "لعبة المغزل" من يقص الجانب الآخر للحكاية؟

بعدسة زين العابدين فؤاد.. آخر صورة للناقد إبراهيم فتحي فى مصر

زين محمود ينشد ببيت السناري الخميس

اتحاد كتاب مصر ينعي الناقد والمترجم إبراهيم فتحي

صفحتنا ع الفيس بوك