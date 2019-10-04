ميركل تستقبل رئيس البرلمان الأوروبي الثلاثاء

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أكتوبر، رئيس البرلمان الأوروبي الجديد، ديفيد ماريا ساسولي، وذلك بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.



وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن سيبرت- في تصريح اليوم الجمعة- إنه من المقرر أن يتطرق اللقاء لبحث القضايا الأوروبية، على رأسها البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) والسياسة الأوروبية الدفاعية.



يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد هدد بـ"خروج دون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي "بغض النظر عما سيحدث"، مؤكدا أن بلاده جاهزة لذلك.