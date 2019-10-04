20 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمباراة النادي المصري البورسعيدي المقررة غدًا السبت على استاد الجيش بالسويس، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.



وضمت القائمة 20 لاعبًا هم: عماد السيد، محمود الزنفلى، إسلام جمال، محمود رزق، ويلسون، السيد سالم، أسامة العزب، محمود شعبان، مروان النجار، مانجا، نور السيد، كريم الديب، خالد الغندور، هشام محمد، أيمن الغباشي، أحمد رفعت، رزاق سيسية، أحمد حجي، إيمانويل أوكوى، خالد قمر.