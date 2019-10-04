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اقتصاد

أرصدة شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
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كشفت إدارة البورصة، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيسكو مصر لرصيدهما.

وأضافت البورصة أن شهادات البنك التجارى الدولي ما زالت بها رصيد يصل إلى 27.9 مليون سهم تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضحت البورصة، أن بعض الشركات ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها على شاكلة عامر جروب، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 712.6 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 463.9 مليون سهم، الاسكندرية للزيوت المعدنية 305.9 مليون سهم، بينما يتبقى لعامر جروب 301 مليون سهم، جى بى اوتو 276.4 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 179.1 مليون سهم،أما المصرية للاتصالات فبتبقى لها 168.3 مليون سهم، فيما يتبقى لشركات "حديد عز"، ونعيم القابضة، دومتى وايديتا، السويس للأسمنت، باكين، نحو 115.4 مليون سهم،82 مليون سهم، 82 مليون سهم،61.2 مليون سهم، 32.6 مليون سهم،3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

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