بعدسة زين العابدين فؤاد.. آخر صورة للناقد إبراهيم فتحي فى مصر

نشر الشاعر زين العابدين فؤاد، صورة للناقد والمفكر الراحل إبراهيم فتحي، الذي رحل عن عالمنا، أمس الخميس، بالعاصمة الإنجليزية لندن، عن عمر ناهز الـ89 عامًا.



وكشف "فؤاد" في تصريح للدستور، أنها آخر صورة لإبراهيم فتحي في مصر، وتحديدا في يوم 10 سبتمبر الماضي.



وعن حكاية الصورة، أوضح أنها كانت في الزيارة الأخيرة لإبراهيم فتحي إلى مصر، مشيرًا إلى أنه زاره مرة أخرى ليلة سفره لإنجلترا، ولكن لم يصوره.



وأضاف زين العابدين فؤاد، أن المفكر إبراهيم فتحي كان في صحة جيدة بشكل عام، لكنه كان يجري فحوصات كل فترة للاطمئنان على صحته، وغادر يوم 20 سبتمبر إلى إنجلترا وتوفي هناك.