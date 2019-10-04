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مصر

وزير الإنتاج الحربى يبحث مع شركة برتغالية التعاون فى مجال تصنيع الذخائر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:42 م
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار
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بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوجه التعاون المشترك مع أتاناس بوجدانوف، المدير التنفيذي لشركة "VMZ" البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر، والوفد المرافق له بحضور الملحق العسكري الجوي والبحري لسفارة بلغاريا.

شهد اللقاء- الذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة- التأكيد عل»ى أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وشهد اللقاء أيضًا التأكيد على استراتيجية العمل بالوزارة في التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، ليشمل مجالات التصنيع للمعدات والعدد الإنتاجية، والمشاركة في تصنيع منتجات على قدر عال من الجودة، وبسعر منافس باستخدام التكنولوجيا البلغارية والأيدي العاملة المصرية.

كما تم استعراض إمكانيات شركات الإنتاج الحربي، خاصة العاملة في مجال إنتاج الأسلحة والذخائر، كما تم بحث التعاون مع الشركة في تطوير أسلوب تصنيع الذخائر المختلفة التى تقوم شركات الإنتاج الحربي بإنتاجها، وكذلك التعاون لتصنيع أنواع جديدة من الذخائر.

من جانبه، أعرب أتاناس بوجدانوف عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات وإمكانيات تكنولوجية في مجال تصنيع الذخائر بجميع أنواعها، كما أبدى استعداده لفتح آفاق التعاون لتمتد إلى مجالات التصنيع الحربي المختلفة وتعميق تكنولوجيا التصنيع من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار في مصر، وكذا توفير التدريب للعمالة من أجل توفير مطالب الدول الإفريقية وإمكانية المشاركة في تصنيع معدات الإنتاج.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود الفنية من الجانبين لتحديد أوجه التعاون المشترك والعمل على تنفيذها.

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