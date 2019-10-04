ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، بمديرية أمن الدقهلية، قيام 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، وآخر محبوس على ذمة قضية مخدرات- جميعهم مقيمون بدائرة المركز- بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاشتراك مع المتهم المحبوس بارتكاب 5 حوادث بذات الأسلوب.



وتم بإرشادهم ضبط المسروقات "5 دراجات نارية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.