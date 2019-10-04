إسناد تصنيع قطع غيار محطات الرفع لـ"الإنتاج الحربي"

قال المهندس محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، إنه فى إطار التعاون الوثيق مع الأجهزة والوزارات المعنية بالدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، فقد تم إصدار أوامر إسناد لوزارة الإنتاج الحربى، بما تملكه من خبرات نادرة لتصنيع قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع بالوجه البحرى والقبلى بتكلفة 85 مليون جنيه، وذلك لتشجيع المنتج المحلى والحد من قطع الغيار الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية.



وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول، والتأكيد على جاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ، وخاصة في نطاق الوجه القبلى فى ضوء التنبؤات بسقوط أمطار على الصعيد والبحر الأحمر.



كما تم تحريك ثلاث وحدات طوارئ هيدروفلو ديزل، ووحدة طوارئ هيدروفلو ديزل من الوجه البحرى إلى أسيوط وسوهاج؛ لتكون جاهزة عند الطوارئ والحالات الحرجة ومواجهة موسم الأمطار والسيول ومساعدة أجهزة الدولة المختلفة عند الطوارئ.