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حوادث

وزير الداخلية يهنئ رئيس الأركان بنصر أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:37 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" في ذكرى نصر أكتوبر.

جاء بها: "يطيب لى هيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود قواتنا المسلحة بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

واختتم: "حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيدًا من الرفعة والتقدم".

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