الري: توفير 20 مليون جنيه لخزانة الدولة بمصلحة الميكانيكا

قال المهندس محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، إن المصلحة أنهت خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، 180 عمرة بالمحطات على مستوى المصلحة، بالإضافة إلى تصنيع جلب وأعمدة ومسامير ومستلزمات العمرات وشبك أعشاب بورش المصلحة وإجراء الاختبارات الكهربائية والصيانة الدورية لـ140 وحدة بمعرفة المعمل الهندسي.



وأوضح رئيس الهيئة، اليوم الجمعة، إن التكلفة الفعلية لكل تلك الأعمال تبلغ 5 ملايين جنيه فقط، بعد أن تم إسنادها لطواقم العمالة الفنية بالمصلحة، طبقًا لتوجيهات الوزير بضرورة الاعتماد على أبناء المصلحة في تنفيذ الأعمال، الأمر الذي أسهم في تحقيق وفر قدره 20 مليون جنيه لخزانة الدولة، وهو الفارق ما بين إسناد تلك الأعمال إلى شركات متخصصة والقيام بها بالمجهودات الذاتية.