التحالف: "الحوثي" أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وسقطا بصعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء وسقوطهما داخل محافظة صعدة.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم صاروخين باليستيين من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في صعدة.



وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.



وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة، لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.