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فن

وطنيات مصرية تزين سماء الأوبرا في القاهرة والاسكندرية ودمنهور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:30 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة مساء الأحد 6 أكتوبر، 6 حفلات تقام بالتوازي على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وأكد رئيس الأوبرا أن الاحتفالات بهذه الذكرى الغالية تتضمن مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية التى قدمها عمالقة الموسيقى العربية، وعبرت عن مشاعر العزة والانتماء إلى شعب مصر العظيم على مر التاريخ، حيث يشهد المسرح الكبير حفلًا بقيادة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجى، ومشاركة المطربين وليد حيدر، مى الجبيلى، عصام محمود، أحمد عفت، رحاب مطاوع، أميرة أحمد، مروة حمدى وحسناء.

وعلى مسرح الجمهورية يقود المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام حفلًا يحييه المطربون مصطفى النجدى، حسام حسنى، محمد حسن، نهاد فتحى، سارة زكى، صابرين النجيلى، وغادة آدم.

أما على المسرح المكشوف فتقدم فصول أطفال وكورال مركز تنمية المواهب، بمشاركة فصول الباليه حفلًا بقيادة المايسترو محمد عبدالستار.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجى، ومشاركة المطربين أشرف وليد، أحمد سعيد، محمد طارق، ريم حمدى، مى حسن وآيات فاروق.

وتمتد الاحتفالات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية "، حيث تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، حفلًا بمشاركة المطربين ولاء طلبة، شروق شريف، ندى غالب، ياسر سعيد، كريم زيدان، ومحمد الخولى.

أما على مسرح أوبرا دمنهور، فتقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو فاروق البابلى، حفلًا بمشاركة المطربين أحمد محسن، ياسر سليمان، محيى صلاح، رضوى سعيد، حنان عصام، ونهى حافظ.

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