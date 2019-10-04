وزير العمل اللبناني: نؤيد عودة النازحين السوريين لوطنهم

أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أنه يؤيد عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن، وفق آلية تضمن أمنهم وسلامتهم.



وقال الوزير أبو سليمان - خلال لقائه اليوم الجمعة مع وفد من (مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين) - إننا نحرص على صون كرامة النازحين السوريين وتوفير حقوقهم الإنسانية لحين عودتهم إلى بلادهم، لا سيما فيما يتعلق بالحد من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها والتصدي لعمالة أطفال النازحين.



وحذر من خطورة تداعيات عدم تسجيل الولادات لدى النازحين السوريين، الأمر الذي يمكن أن ينعكس سلبا على اللبنانيين والسوريين معا، مشيرا إلى أنه سيواصل التنسيق في هذه المسألة مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية.



وأبدى وزير العمل اللبناني استعداده الكامل لاستصدار إجازات (تصاريح) العمل للمستحقين من السوريين داخل لبنان، مشيرا إلى أنه يستهدف تنظيم اليد العاملة وليس وقف العمل وقطع الأرزاق.



يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف إلى مليوني نازح.



ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.