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حوادث

ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:26 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة فى مجال فحص السائقين عن فحص 78 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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