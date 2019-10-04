ضبط 614 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم أقراص مخدرة بأسوان

شن رجال أمن أسوان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية المتنوعة في شوارع المحافظة، تحت إشراف مدير الأمن اللواء محمد عمارة.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط، 614 مخالفة مرورية متنوعة، وهم عبارة عن، ضبط سيارة، ودراجات نارية، و2 توك توك " بدون ترخيص"، وتحرير 109 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 84 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، فضلًا عن سحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 205 مخالفة متنوعة.



أما فى مجال فحص المواد المخدرة، فقد تم فحص، 25 قائد سيارة بنقطة تحرير كيما، دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر (حشيش وبانجو وأقراص مخدرة).



وحررت المحاضر اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.