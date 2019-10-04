الاحتلال يعتقل 69 فلسطينيًا منذ بداية 2019

صرح الباحث في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 69 فلسطينيا منذ بداية العام الجارى من قطاع غزة خلال محاولتهم اجتيازهم الحدود تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.



وأضاف فروانة في تصريحات صحفية، بأن المؤشرات الإحصائية تفيد بارتفاع أعداد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من غزة جراء التسلل منذ مطلع العام الجاري.



وأوضح فروانة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 11 فلسطينيا من القطاع خلال شهر سبتمبر الماضي، ثلاثة منهم كانوا قد اعتقلوا على معبر بيت حانون أثناء إجراء مقابلات أمنية للسماح لهم بالتنقل عبر المعبر بهدف التجارة، أما الآخرين فقد اعتقلوا بعد اجتيازهم السياج الفاصل للحدود الشرقية والشمالية للقطاع.



وأشار فروانة إلى أن آخر حالات الاعتقال لشابين فلسطينيين كان أمس الجمعة بالقرب من السياج الفاصل شمال قطاع غزة بعد اجتيازهم الحدود.