"الأمن" يعيد سيارتين ودراجة نارية مسروقة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها عن إعادة سيارتين ودراجة نارية.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.