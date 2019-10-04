سوريا تطرح مناقصة لشراء السكر

قال تجار أوروبيون، اليوم الجمعة، إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سوريا طرحت مناقصة عالمية لشراء واستيراد 80 ألف طن من السكر الأبيض المكرر.



ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، فإن الموعد النهائي للتقدم بعروض في المناقصة إلى المؤسسة هو 11 نوفمبر القادم.



وتطلب المناقصة السكر على شحنتين، حجم الواحدة 40 ألف طن، وقال تجار إن الكمية الأولى سيتم شحنها بعد 60 يوما من فتح خطاب الاعتماد للصفقة، وإن الكمية الثانية سيتم شحنها بعد 180 يوما من توريد الشحنة الأولى.



يشار إلى أن الشركات العالمية تواجه صعوبة في التعامل تجاريا مع سوريا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، رغم أن العقوبات الغربية لا تمنع استيراد المواد الغذائية.