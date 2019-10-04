قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون، وحائزى المواد المخدرة.



وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 258 دراجة نارية مخالفة.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.