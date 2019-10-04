فورد تنفي طرحها للنسخة الكهربائية من طراز "موستانج" بلوس أنجلوس

كان أول إعلان من جانب شركة فورد عن نيتها لطرح نسخة كهربائية أولى من طراز موستانج في يناير 2018، على أن تطرحها للبيع بحلول عام 2020.



ووفقا لموقع "موتور وان" الأمريكي المختص بأخبار السيارات، فإن عددا من التقارير من داخل شركة فورد، أفادت بأن موعد الكشف الرسمي عن طراز موستانج الكهربائي سيكون خلال شهر نوفمبرالمقبل.



وأوضح الموقع الأمريكي أن الشائعات تمحورت حول طرح النسخة الكهربائية من طراز موستانج، ضمن مشاركة شركة فورد بفعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات الذي يقام في نوفمبر 2019.



وتواصل موقع "موتور وان" مع مصدر موثوق من داخل شركة فورد، الذي نفى بدوره ما تردد حول طرح الشركة للنسخة الكهربائية من طراز موستانج ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي الشهر المقبل.



غير أن الموقع تأكد من طرح شركة فورد للنسخة الجديدة من موديل Mach 1 التابع لطراز موستانج أيضا، وذلك خلال مشاركتها بالمعرض الأمريكي المنتظر.



وتنطلق فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي بداية من يوم 22 نوفمبر، وتستمر حتى يوم 2 ديسمبر المقبلين.