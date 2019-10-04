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الثقافة

حفل لفريق "استبينا" بجزويت الإسكندرية الثقافي الليلة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:13 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ينظم مركز جزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السابعة مساء اليوم٬ حفل فني يحييه فريق "استبينا" وهو مشروع مهتم بالموسيقى الشعبية والتراثية لدول البحر الأبيض المتوسط. يقدم أغاني شعبية وتراثية من مصر، المغرب، الجزائر، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سوريا ولبنان.

ويعمل الفريق على التنوع الثقافي والدمج بين الثقافات المختلفة كلمة "استبينا" هي كلمة مصرية من أصل إيطالي تعني اتفقنا، بدأ الفريق منذ سنة ونصف، وستكون هذه هي المرة الأولى لهم في الإسكندرية.

يذكر أن مركز الجزويت الثقافي بالأسكندرية٬ تأسس على يد اليسوعيون في عام 1954، والغرض الرئيسي منه هو التكوين البشري وخاصة الشباب الذين يرغبون في المساهمة بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع مع كل تحديات الثقافة الحديثة؛ لذا يقدم المركز برنامج واسع مع أنشطة التدريب على القيادة الفنية والفكرية والثقافية التي تتعلق بالتنمية المتوازنة للإنسان.

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