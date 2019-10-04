فى ندوة "أبناء الصمت".. نقاد: الجندي المصري يمثل عبقرية الزمان والمكان

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، عقد مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، ندوة عن فيلم "أبناء الصمت" بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.



تحدث فيها الكاتب والسيناريست الكبير مجيد طوبيا، والكاتب والناقد الفنى سمير عبد اللطيف، وأدار الندوة الناقد مجدى الشحرى، مدير مركز الثقافة السينمائية.



وتأتى الندوة فى إطار احتفالية "أكتوبر والسينما" التى ينظمها مركز الثقافة السينمائية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، تحدث فيها الكاتب مجيد طوبيا عن التوافق الشديد الذى كان بينه وبين المخرج محمد راضي فى اختيار شخصيات الفيلم وكوكبة من النجوم التى قامت بالعمل الفنى، وأضاف أن هذا العمل ليس مجرد عرض سينمائي فحسب، بل يعد أقرب إلى الملحمة التى تقوم على سرد الأحداث الأخيرة قبل العبور.



وعن ذكرياته فى تلك الفترة الملحمية المحملة بكل أنواع الشجن، تحدث الكاتب والناقد سمير عبد اللطيف، الذى كان أحد الجنود البواسل وشاهد عيان فى أرض المعركة فى حرب القتال، حيث كان مجند فى سلاح الحرب الإلكترونية من عام 1970 إلى 1974، كما تحدث عن الجندى المصرى الذى يمثل عبقرية الزمان والمكان، وكيف أنهم بحق خير أجناد الأرض.



"أبناء الصمت" للمخرج الكبير محمد راضى، والبطولة للفنانين "نور الشريف، مديحه كامل، ميرفت امين، احمد زكي، محمد صبحى، محمود مرسى"، ومن المعروف أن الكاتب الروائي مجيد طوبيا مؤلف أبناء الصمت، حصل على وسام العلوم والفنون عام 1979 وله مجموعة قصصية وروايات وسيناريوهات تشهد على إبداعه الأدبي.