ضبط 21 هاربًا من المراقبة خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة.



أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين عن ضبط 21 متهما.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.