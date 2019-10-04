بريطانيا تستنكر عمليات التنقيب عن الغاز في المياه القريبة من قبرص

أعرب وزير الدولة البريطاني لأوروبا كريستوفر بينشر، عن استنكار بلاده لأية عمليات للتنقيب في المياه القريبة من قبرص، وذلك في ظل تصاعد الخلاف بين نيقوسيا وأنقرة التي تستعد للبدء في التنقيب عن النفط والغاز جنوب الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.



وقال بينشر - في تصريح عقب اجتماعه مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس في العاصمة القبرصية نيقوسيا نقلته قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الجمعة- إن بريطانيا تدعم حق قبرص في استخلاص الهيدروكربونات في منطقتها الاقتصادية الخالصة.. مشيرا إلى أن أية ثروة نفطية حول قبرص يجب أن تستخرج لصالح جميع القبارصة على الجزيرة.



يذكر أن تركيا أرسلت سفينة تنقيب إلى المياه الواقعة قبالة جنوب غرب قبرص.

