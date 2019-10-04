"اقتصادية البرلمان" تناقش خطة عملها بالانعقاد الخامس.. الإثنين

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، اجتماعا لها يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.



وتستعرض اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء الموضوعات التى سبقت إحالتها إلى اللجنة (مشروعات القوانين) فى دور الانعقاد الرابع، ولم يتسن للجنة الانتهاء من مناقشتها.



يذكر أن اللجنة لديها عدد من التشريعات التي ستحاول الانتهاء منها خلال مدة دور الانعقاد الخامس والأخير من الدورة البرلمانية الحالية.



وكان المهندس أحمد سمير، قد فاز في انتخابات اللجنة النوعية، بعد تفوقه على منافسه النائب عمرو الجوهرى بفارق 18 صوتا، حيث حصل سمير على 23 صوت مقابل 5 أصوات للجوهري.