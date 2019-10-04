ضبط تشكيل عصابى ارتكب 5 حوادث متنوعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط تشكيل عصابى، ضم 4 متهمين، ارتكبوا 5 حوادث متنوعة.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.