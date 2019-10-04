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رياضة

عرافي: قوة سباق 1500 متر لن تمنعني من البحث عن ميدالية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:04 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت العداءة المغربية رباب عرافي استعدادها التام لنهائي سباق 1500 متر المقرر غدا السبت، ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى بالدوحة.

وأشارت عرافي، التي تأهلت بجدارة إلى الدور النهائي للسباق بعدما احتلت المركز الثالث في المجموعة الأولى بالدور قبل النهائي للسباق، إلى أنها قدمت أداء جيدا في التصفيات والدور قبل النهائي وتأهلت بجدارة للنهائي وهو شرف كبير لألعاب القوى المغربية والعربية في ظل هذا السباق القوي.

وقالت إن أهم شيء في مثل هذه السباقات أن تتأقلم مع قوة السباق والأجواء حتى تنهي السباق بشكل جيد وألا تسقط في النهاية وهو ما حققته بالفعل.

وأضافت: "كنت حريصة على التواجد في المراكز الخمسة الأولى في مجموعتي بالدور قبل النهائي لضمان التأهل بعيدا عن حسابات الأزمنة... والآن أتمنى تقديم أداء جيد أيضا وأن أكون في المراكز الثلاثة الأولى رغم قوة السباق".

وعن الفارق الكبير بين أرقامها الشخصية والزمن الذي سجلته في الدور قبل النهائي، أوضحت عرافي أن مثل هذه البطولات لابد فيها من تكتيك معين ولكل عداءة وعداءة نقاط قوة وضعف ولابد من تخطيط معين إذا كنت تريد النجاح لأنه لا يصح أن تكون مثل "أرنب السباق" بلا تخطيط.

وأشارت إلى أنه إذا لم تتعامل بتخطيط جيد مع السباق ربما لا تتأهل للنهائي أو تنافس على ميدالية.

وأكدت أنها ستبذل كل جهدها في النهائي للفوز بميدالية وتشريف وإسعاد المغرب والأمة العربية بأكملها.

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