خبير اللياقة البدنية يوضح سر رشاقة ناعومي كامبل

تحافظ الرياضة على جسم ممشوق وصحة أفضل طوال الوقت، ونرى صفوف النجمات يتألقن بجسم رائع محافظات على رشاقتهن، مما يجعل العديد من الأزياء مناسبة لهن وتظهرهن كونهن ملكات، وظهرت ناعومي كامبل، وهي عارضة أزياء بريطانية من أصل إفريقي، وهي تعرض أزياء علامة "نايكي" بشكل ملفت لرشاقتها، حيث قام بتدريبها جو هولدر، خبير اللياقة البدنية الأول في عالم الأزياء، وهو سفير لعلامة نايكي، والمدرب الخاص لكل من ريكاردو تيشي، وڤيرجيل أبلوه الذي عمل على تدريب كامبل لمدة عامين.



وفقًا لمجلة "فوج" قالت كامبل: "لم أكن أحب مطلقًا ممارسة التمارين الرياضية إلى أن تدربت مع جو"، هكذا علقت كامبل المعروفة بروعة سيقانها ومشيتها المختالة على تدربها مع جو.



وأضافت: "إن جو بطلي، فلقد جعلني أحب شيئًا لطالما اعتقدت أنه لن يروق لي"، وكذلك، نجد من بين عميلاته عارضات من ڤيكتوريا سيكريت مثل بيلا حديد، وسارة سامبايو، وسيندي برونا، وجورجيا فاولر، ورومي ستريجيد.



وعن طريقة الحصول على سيقان منحوتة، يقول مدرب اللياقة البدنية: "إنني في البداية ألقي نظرة شاملة على السيقان قبل أن أستهدف مناطق بعينها، وكل ما نسعى إليه هو التمتع بالصحة الجيدة وبناء كتلة عضلية خالية من الدهون على النحو السليم".



مضيفًا: "لكي يتم التمتع بسيقان رائعة كعارضات الأزياء، يستلزم الأمر منكِ الخضوع لتدريبات مكثفة تشمل تمارين نط الحبل، ورفع الأثقال، واللانجز لتقوية السيقان بخفض الحوض تجاه الأرض، مع التركيز على عضلات المؤخرة".



وتتدرب عميلات هولدر في المعتاد من ثلاث إلى خمس جلسات أسبوعيًا، ودائمًا ما ينصحهن بقوله: "تخيلي دائمًا أنكِ ستجرين جلسة تصوير كبرى بعد أسبوعين، واجعليها فكرة راسخة في عقلكِ، بدلًا من اتباع حميات غذائية قاسية أو أنظمة للياقة البدنية".



ويؤمن هولدر أيضًا بأن نظام التدريب ينبغي أن يشتمل على ما تريده الطبيعة منا ألا وهو الجري، فكلما زادت ممارستكِ رياضة الجري، قويت عضلات ساقيكِ.