تعرف على إجراءات إصدار تراخيص للمحال في القانون الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.



وحدد القانون، عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص التي تصدر للمحال العامة، وهي:



يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة، ويكون قبول الطلب أو رفضه مسببًا يكون خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولًا



ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وحال عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.



ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه.



تحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص، ولا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.