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حوادث

ضبط 116 قضية مخدرات بحوزة 123 متهم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:03 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 116 قضية مخدرات بحوزة 123 متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 10،262 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 6،800 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1،095 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 155 جرام، وكمية من مسحوق البودرة وزنت واحد كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 400 جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 375 جرام، و2103 قرص مخدر.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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