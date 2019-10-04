حبس تشكيل عصابي للهجامين بالغربية

قررت نيابة مركز بسيون بالغربية، حبس تشكيل عصابي يتزعمه عاطلين، 4 أيام تخصص في سرقة المساكن، وذلك بعد ارتكاب 15 واقعة.



وتلقى اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية، إخطارًا من الرائد مازن نجا رئيس مباحث مركز بسيون، بتوافر معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث المركز، بالاشتراك والتنسيق مع فرع الأمن العام، حول تكوين عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة" تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 2 فرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 15 واقعة بدائرة المركز، وأضافا بحيازتهما للسلاحين بقصد استخدامهما في نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات وهي عبارة عن 21 هاتف محمول، 4 شاشات تليفزيون، 2 جهاز "لاب توب" 3 بطانية، مكواة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة للتحقيق.