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منوعات

تحذير للحوامل.. النوم على الظهر يساوي تدخين 10 سجائر يوميًا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت دراسة حديثة خاصة بالنساء الحوامل عن مفاجأة كبيرة، حيث أوضحت أن نوم المرأة الحامل على ظهرها في الأسابيع الاخيرة قبل الوضع تساوي في تأثيرها الخطير تدخين عشر سجائر يوميا.

وقالت الدراسة - التي نشرت نتائجها صحيفة "صن" البريطانية - إن المرأة الحامل التي تنام على ظهرها في هذه الفترة تواجه خطر إنجاب طفل يعاني من نقص الوزن.

وأضافت الدراسة - التي أجراها علماء من جامعة أوكلاند - أن هذه السيدة تواجه أيضا خطر إنجاب طفل ميت بنسبة تفوق مرتين إلى ثلاث مرات السيدة التي تنام على أحد جانبيها.

وأوضحت أن هذا يرجع إلى أن النوم على الظهر يقلل من تدفق الدم إلى المشيمة والجنين نظرا لأن الوعاء الدموي لبطن الأم ينكمش بسبب الرحم الذي يضم الجنين.

وجاءت هذه النتائج من خلال دراسة أجراها علماء جامعة أوكلاند على 1769 سيدة حامل من المملكة المتحدة ونيوزيلاندا وأستراليا.

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