حفل موسيقي بمناسبة ذكرى أكتوبر بمسرح أوبرا ملك الليلة

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، في السادسة مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، بمسرح أوبرا ملك برمسيس.



ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي يستعرض ملحمة أكتوبر المجيدة، يعقبه لقاء مفتوح مع الكاتب الصحفي محمد نبيل يتناول خلاله أبرز تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة، ثم تكريم 19 بطلًا مقاتلًا شاركوا في الانتصار العظيم.



ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية التي تغنى بها رواد الغناء المصري احتفاءً بانتصار ومكتسبات حرب أكتوبر، والتي دومًا تشكل علامة مضيئة في التاريخ الثقافي المصري.