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منوعات

ملبورن الأسترالية تفرض حظرا على التدخين في شارع تجاري

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت مدينة ملبورن الأسترالية قطاع "بورك ستريت مول" التجاري منطقة خالية من التدخين.

وقال مجلس مدينة ملبورن إن الحظر دخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الجمعة، مع تغريم من يتم ضبطه يدخن بالمنطقة المحظورة 100 دولار أسترالي(67.5 دولار امريكي).

ويتضمن الحظر الممشى وطريق الترام والطرق في قطاع "بورك ستريت مول"، ما بين شارع إليزابيث وراسل بلاس، والذي يعتبر القطاع التجاري الأكثر شعبية في قلب المدينة. وكان القطاع شهد في السنوات الأخيرة العديد من الهجمات باستخدام مركبات.

ولا يتضمن الحظر حاليا السجائر الإلكترونية، ولكن المجلس يقول إنه سيراجع القانون من أجل النظر في حظرها أيضا.

وفرض المجلس غرامة قيمتها 330 إلى 660 دولارا على الأشخاص الذين يلقون أعقاب السجائر في غير موضعها.

وتعتبر ملبورن ثاني أكبر مدينة كثافة سكانية في أستراليا وهي عاصمة ولاية فيكتوريا.

وقالت عمدة المدينة، سالي كاب، إن التدخين يؤثر على عدد ضخم من أفراد المجتمع وإن الحظر من شأنه أن يحمي حوالي 60 الفا من سكان المدينة وضيوفها من التدخين السلبي، وأن يسمح لهم بتنفس هواء نظيف.

وقالت في بيان: "يموت سنويا 4 آلاف من سكان فيكتوريا بسبب الأمراض المتعلقة بالتدخين، الذي يؤثر على صحة ورفاهية آلاف آخرين... لا يوجد مستوى آمن من التعرض للتدخين".

وقالت سارة وايت، الرئيس التنفيذي لـ "كويت فيكتوريا"، وهي جماعة مناهضة للتبغ، إن التدخين السلبي قد يسبب أزمات الربو وربما يثير رغبة شخص يحاول الإقلاع عن التدخين، في سيجارة.

وحظرت ولاية فكتوريا الاسترالية التدخين في أماكن تناول الطعام المفتوحة في شهر أغسطس 2017.

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