ملخص وأهداف مباراة أرسنال ضد ستاندارد لييج

استطاع فريق أرسنال الإنجليزى الفوز على نظيره القوي ستاندر دو ليج البلجيكى برباعية نظيفه دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الإمارات" فى إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدور المجموعات من الدورى الأوروبى "يوروباليج".



أحرز أهداف الفريق الإنجليزي كلًا من جابرييل مارتينيلى (ثنائي) فى الدقيقتين 14 و16 من عمر اللقاء، وجو ويلوك فى الدقيقة 22، والإسبانى دانى سيبايوس فى الدقيقة 57 ليسجل أول أهدافه مع الجانرز عقب انضمامه من ريال مدريد على سبيل الإعارة.



بتلك النتيجة يحتل أرسنال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتى ثانيا فريق ستاندر دو ليج برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن فرانكفورت الثالث.