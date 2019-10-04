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رياضة

نادال ينسحب من المشاركة ببطولة شنجهاي لتنس الأساتذة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:56 ص
رافاييل نادال
رافاييل نادال
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انسحب النجم الإسباني رافاييل نادال اليوم الجمعة، من المشاركة في بطولة شنجهاي لتنس الأساتذة التي
تنطلق بعد أيام، بسبب إصابته في اليد.

ولا يزال نادال 33 عاما، المتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، يعاني من آلام في اليد اليسرى، والتي كانت قد أجبرته على الانسحاب من بطولة كأس لافر قبل أسبوعين.

وكان نادال قد وصل إلى نهائي بطولة شنغهاي مرتين من قبل، وذلك في عامي 2009 و2017.

ويتصدر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، تصنيف بطولة شنجهاي التي تنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل.

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