خاشانوف يهزم فونيني ويتأهل للمربع الذهبي ببطولة الصين المفتوحة للتنس

صعد الروسي كاران خاشانوف إلى الدور قبل النهائي ببطولة الصين المفتوحة للتنس بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام الإيطالي فابيو فونيني وتغلب عليه 3 6 و6 3 و6 1 اليوم الجمعة في دور الثمانية.



واحتاج خاشانوف المصنف الرابع للبطولة إلى ساعة واحدة و46 دقيقة للتغلب على منافسه الإيطالي المصنف السادس للبطولة، والتأهل للمربع الذهبي للمرة الثانية هذا الموسم على مستوى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.



ويلتقي خاشانوف 23 عاما في الدور قبل النهائي، مع الفائز في مباراة دور الثمانية بين النمساوي دومينيك ثيم المصنف الأول للبطولة والبريطاني آندي موراي المتوج باللقب عام 2016.