رئيس لبناني سابق: دعم بريطانيا قلص المعابر الحدودية غير الشرعية

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، الأهمية الكبيرة للمساعدات والدعم الذي تقدمه بريطانيا إلى القوات المسلحة اللبنانية، على نحو أثمر عن تقليص عدد المعابر الحدودية غير الشرعية، وذلك بفضل أبراج المراقبة الحدودية المتطورة التي قدمتها بريطانيا.



وقال الرئيس اللبناني السابق- خلال استقباله السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنج اليوم - إن العلاقات بين البلدين تكتسب أهمية بالغة، مُثنيا على حرص بريطانيا على دعم الجيش اللبناني ومساعدته، إلى جانب دورها المهم في "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان".



ونوه سليمان بدور المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب لبنان ودعم مؤسساته الشرعية ومساعدته لتجاوز أزماته، مشيرا إلى ضرورة تحصين علاقات لبنان الدولية وعدم الانجرار إلى سياسة "المحاور الإقليمية" كونها لا تجلب سوى الهدم والخراب.



وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كلا من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013؛ من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.



وتقدم بريطانيا مساعدات للجيش اللبناني في مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكري إلى جانب مساهمتها في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة، ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو ساهم في تمكين الجيش اللبناني من القضاء على تجمعات الإرهابيين في منطقة الحدود البقاعية مع سوريا في معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017.