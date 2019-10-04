الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس لبناني سابق: دعم بريطانيا قلص المعابر الحدودية غير الشرعية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
السابق ميشال سليمان،
السابق ميشال سليمان،
ا.ش.ا
طباعة
أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، الأهمية الكبيرة للمساعدات والدعم الذي تقدمه بريطانيا إلى القوات المسلحة اللبنانية، على نحو أثمر عن تقليص عدد المعابر الحدودية غير الشرعية، وذلك بفضل أبراج المراقبة الحدودية المتطورة التي قدمتها بريطانيا.

وقال الرئيس اللبناني السابق- خلال استقباله السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنج اليوم - إن العلاقات بين البلدين تكتسب أهمية بالغة، مُثنيا على حرص بريطانيا على دعم الجيش اللبناني ومساعدته، إلى جانب دورها المهم في "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان".

ونوه سليمان بدور المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب لبنان ودعم مؤسساته الشرعية ومساعدته لتجاوز أزماته، مشيرا إلى ضرورة تحصين علاقات لبنان الدولية وعدم الانجرار إلى سياسة "المحاور الإقليمية" كونها لا تجلب سوى الهدم والخراب.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كلا من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013؛ من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.

وتقدم بريطانيا مساعدات للجيش اللبناني في مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكري إلى جانب مساهمتها في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة، ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو ساهم في تمكين الجيش اللبناني من القضاء على تجمعات الإرهابيين في منطقة الحدود البقاعية مع سوريا في معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

مصادر قانونية ترد على تصريحات رئيس "القومي لحقوق الإنسان" بشأن فحص الهواتف

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

منذ يوم

تعليق صادم من رضوى الشربينى على أزمة "نهال ومصطفى أبوتورتة"

منذ يوم

فيديو.. تركى آل الشيخ يهدى أغنية لمصر بصوت عمرو دياب

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

الأكثر قراءة

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

مصادر قانونية ترد على تصريحات رئيس "القومي لحقوق الإنسان" بشأن فحص الهواتف

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

انخفاض معدل السكتات الدماغية بين كبار السن من الأمريكيين

4 نصائح لإضافة السمن للقهوة.. تعرف عليها

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرئيس نيوز

إصابة 6 حالات جديدة بتسمم الفسيخ في الإسكندرية والعدد يرتفع لـ50

"الوزراء" ينفي إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لـ"وعي"

سيلفا كير يعرب عن تقديره لمصر لدعمها تنفيذ اتفاق السلام فى جنوب السودان

الرى: ندرس آليات جديدة للتعامل مع التعديات على المجارى المائية ونهر النيل

منوعات

تحذير للحوامل.. النوم على الظهر يساوي تدخين 10 سجائر يوميًا

ملبورن الأسترالية تفرض حظرا على التدخين في شارع تجاري

الإهمال الطبي يتسبب في غزو الإيدز قرية إيرانية

خبير يكشف أماكن زيادة منسوب المحيط بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كشكول

ننشر موعد اختبارات القبول للأقسام المختلفة بـ"آداب الوادي"

رئيس جامعة المنيا يلتقي بممثلي "العمل الدولية"

بالصور.. بدء تسكين طلاب المدن الجامعية بالمنيا

"التعليم العالي" يوضح حقيقه قبول طلاب المعاهد الفنية بالجامعات

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

تعرف علي اسعار الذهب اليوم الجمعة

انفو جراف.. تعرف على أسعار البنزين والمازوت بعد تخفيضهم

تعرف على أحدث قرارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

“الزراعة”: تصدير 450  ألف طن من البصل

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

حفل موسيقي بمناسبة ذكرى أكتوبر بمسرح أوبرا ملك الليلة

ورشة حكي قصة الصندوق السحري بمكتبة البلسم.. اليوم

مجاهد ناعيا إبراهيم فتحي: جمعتنا صداقة قوية

وزارة الثقافة تنعى الناقد والمترجم إبراهيم فتحى

صفحتنا ع الفيس بوك