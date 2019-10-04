حماية النيل تزيل 110 حالة تعد في محافظات الجمهورية

نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل في وزارة الموارد المائية والري، 110 حالة إزالة للتعديات على نهر النيل، خلال الأسبوع الماضي في كافة المحافظات؛ ليصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها ٤٨٧٢٣، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.



وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إنه تم تنفيذ عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تنفيذ (110) إزالة شملت (5) في محافظة الجيزة، وإزالة (10) تعديات في محافظة الغربية، و(٤) إزالات في محافظة الدقهلية، وحالتي إزالة في محافظة أسيوط، و(٢) إزالة بمحافظة سوهاج، و(٦٤) إزالة بمحافظة قنا، و(٥) إزالات بمحافظة الاقصر، و(١٦) إزالة بمحافظة أسوان ليسجل عداد النيل إزالة (٤٨٨١١) حالة تعدي علي نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتي تاريخه.



وأكد وزير الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة، مشددًا على المضي قدمًا وعدم التهاون في تحرير نهر النيل من كافة أشكال التعديات والمخالفات، وأن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات، ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، ويتم تنفيذها بشكل فوري دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.