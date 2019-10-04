الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حماية النيل تزيل 110 حالة تعد في محافظات الجمهورية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل القمحاوى
طباعة
نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل في وزارة الموارد المائية والري، 110 حالة إزالة للتعديات على نهر النيل، خلال الأسبوع الماضي في كافة المحافظات؛ ليصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها ٤٨٧٢٣، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إنه تم تنفيذ عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تنفيذ (110) إزالة شملت (5) في محافظة الجيزة، وإزالة (10) تعديات في محافظة الغربية، و(٤) إزالات في محافظة الدقهلية، وحالتي إزالة في محافظة أسيوط، و(٢) إزالة بمحافظة سوهاج، و(٦٤) إزالة بمحافظة قنا، و(٥) إزالات بمحافظة الاقصر، و(١٦) إزالة بمحافظة أسوان ليسجل عداد النيل إزالة (٤٨٨١١) حالة تعدي علي نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتي تاريخه.

وأكد وزير الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة، مشددًا على المضي قدمًا وعدم التهاون في تحرير نهر النيل من كافة أشكال التعديات والمخالفات، وأن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات، ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، ويتم تنفيذها بشكل فوري دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

في أول ظهور إعلامي لها.. ابنة إنجي علي تكشف تعرضها للتنمر

منذ حوالي 21 ساعة

الرقابة الإدارية: ضبط 58 موظفًا فاسدًا

منذ حوالي 19 ساعة

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

منذ حوالي 16 ساعة

بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. "الإفتاء": الشبكة من حق العريس

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

الأكثر قراءة

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

مصادر قانونية ترد على تصريحات رئيس "القومي لحقوق الإنسان" بشأن فحص الهواتف

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

انخفاض معدل السكتات الدماغية بين كبار السن من الأمريكيين

4 نصائح لإضافة السمن للقهوة.. تعرف عليها

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرئيس نيوز

هل ستفرض الحكومة ضريبة جديدة على السيارات المحلية والمستوردة؟

إصابة 6 حالات جديدة بتسمم الفسيخ في الإسكندرية والعدد يرتفع لـ50

"الوزراء" ينفي إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لـ"وعي"

سيلفا كير يعرب عن تقديره لمصر لدعمها تنفيذ اتفاق السلام فى جنوب السودان

منوعات

تركيب كاميرات مراقبة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بقبرص

تحذير للحوامل.. النوم على الظهر يساوي تدخين 10 سجائر يوميًا

وفاة مغنية الأوبرا اليابانية الشهيرة شينوبو ساتو عن 61 عاما

ملبورن الأسترالية تفرض حظرا على التدخين في شارع تجاري

كشكول

ننشر موعد اختبارات القبول للأقسام المختلفة بـ"آداب الوادي"

رئيس جامعة المنيا يلتقي بممثلي "العمل الدولية"

بالصور.. بدء تسكين طلاب المدن الجامعية بالمنيا

"التعليم العالي" يوضح حقيقه قبول طلاب المعاهد الفنية بالجامعات

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

تعرف علي اسعار الذهب اليوم الجمعة

انفو جراف.. تعرف على أسعار البنزين والمازوت بعد تخفيضهم

تعرف على أحدث قرارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

“الزراعة”: تصدير 450  ألف طن من البصل

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

حفل موسيقي بمناسبة ذكرى أكتوبر بمسرح أوبرا ملك الليلة

ورشة حكي قصة الصندوق السحري بمكتبة البلسم.. اليوم

مجاهد ناعيا إبراهيم فتحي: جمعتنا صداقة قوية

وزارة الثقافة تنعى الناقد والمترجم إبراهيم فتحى

صفحتنا ع الفيس بوك