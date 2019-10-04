"سول" تدعم شركاتها المتأثرة بالقيود المفروضة على الصادرات اليابانية

أعلنت لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تقديمها الدعم للشركات الكورية التي تواجه صعوبات مرتبطة بالقيود المفروضة على الصادرات اليابانية ويتضمن هذا تمديد أجل استحقاقات قروض هذه الشركات.



وأوضحت اللجنة في تقرير- أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أنها قدمت حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري دعما ماليا بقيمة 800 مليار وون (ما يعادل 665 مليون دولار) ويتضمن هذا الدعم قروضا جديدة وتمديد فترة استحقاقات الديون الموجودة بالفعل.



وشكلت اللجنة فرقة عمل خاصة مع غيرها من المؤسسات المعنية لدعم الشركات الكورية الجنوبية التي تأثرت بالقرارات اليابانية.



جاء ذلك بعد إعلان اليابان في يوليو الماضي عن فرض قيود على صادراتها إلى كوريا الجنوبية من المواد الأساسية الثلاث المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات وألواح العرض وكلاهما من أهم الصادرات الكورية، كما قامت طوكيو أيضا بحذف سول من القائمة البيضاء الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم في أغسطس الماضي.