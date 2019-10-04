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عالم

رئيس بيرو يعين حكومة جديدة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
رئيس بيرو مارتن
رئيس بيرو مارتن فيزكارا
ا.ش.ا
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عين رئيس بيرو مارتن فيزكارا حكومة جديدة تضم تسعة وزراء جدد، وذلك بعد ثلاثة أيام على حله البرلمان ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وذكرت قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة، أن الحكومة الجديدة تتألف من 19 وزيرا بينهم ثماني نساء، وأن من بين الوزراء جوستافو ميزا كوادرا الدبلوماسي والسفير السابق في الأمم المتحدة الذي كلف حقيبة الخارجية، وفرانشيسكو بيتروتزي المغني الذي انتخب نائبا في 2016 باسم المعارضة قبل أن يبتعد عنها، وقد كلف وزارة الثقافة.

وكان الرئيس فيزكارا أعلن في خطاب بثه التلفزيون - الثلاثاء الماضي - حل البرلمان للمرة الأولى منذ 1992، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 26 يناير المقبل.

وفي المقابل رد البرلمان بالتصويت بغالبية 86 صوتًا من أصل 130 على تعليق ممارسة فيزكارا لصلاحياته لمدة عام بدعوى "العجز الأخلاقي" وأوكلوا صلاحياته إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز، وهي خبيرة اقتصادية تبلغ من العمر 58 عامًا.

إلا أن أراوز استقالت وتخلت عن منصب الرئاسة بالوكالة، بينما يتمتع الرئيس فيزكارا بشعبية كبيرة بين السكان بسبب حملته لمكافحة الفساد وحصل على دعم مسؤولين عسكريين وحكام ولايات ورؤساء بلديات.

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